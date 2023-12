Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Zang en dans in Nieuwlande

Meerdere bands en koren treden zaterdagavond op in MFC De Opsteker in Nieuwlande. Voor tien euro heb je een kaartje voor een avond vol pop-, rock- en gospelmuziek. De opbrengst gaat naar Stichting Zorghoeve De Eregast in De Krim. Het begint om 20.00 uur.

Kerstwandeling Schoonebeek

In het centrum van Schoonebeek kun je een door de kerken georganiseerde kerstreis maken, met vertelling en uitbeelding van het kerstverhaal. De route van ongeveer twee kilometer begint bij basisschool De Oliebron. Daar kun je je vanaf 16.30 tot 20.30 uur inschrijven voor de tocht.

Kerstshow voor kinderen in Meppel

In De Plataan in Meppel is er voor kinderen vanaf 2 jaar een voorstelling op zaterdagochtend om 10.30 uur. 's Middags om 14.00 uur kunnen kinderen vanaf 7 jaar komen kijken. De interactieve, muzikale kerstshow zit vol liedjes, maar er is ook ruimte voor 'rendierenfitness'.

Grensverhalen in Coevorden

Dirkje Mulder-Boers geeft op zaterdag een lezing over haar boek De grens getrokken. In ontmoetingscentrum De Hoeksteen in Coevorden staat het leven van grensbewoners in het Noorden centraal. Hoe hard was de grens tussen Nederland en Duitsland en wat is er door de oorlogen veranderd? Om 13.30 uur kun je naar binnen voor de inloop met koffie.

Charles Dickens

In het Asserbos loop je zondag karakters uit de boeken van Charles Dickens tegen het lijf tijdens de Charles Dickens Kerstmarkt. Tussen 11.00 en 16.00 uur lopen Scrooge en co rond in het Buitentheater Tivoli. Ook Jeugdcircus Bombari vertoont zijn kunsten.