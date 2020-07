Rick ten Voorde op proef bij MVV: Wil aan de bak in Nederland

"De club zocht een ervaren speler, met bagage uit de ere- en eerstedivisie én dat ben ik wel. Ik wil weer aan de bak én in Nederland", aldus de voormalig jeugdinternational die na avonturen in Israël en IJsland de afgelopen maanden conditioneel op peil bleef dankzij personal trainer Angelo Cijntje.

Ten Voorde begon zijn loopbaan bij DZOH, waarna hij in de jeugdopleiding van FC Emmen terecht kwam. In het seizoen 2008/2009 debuteerde hij in de hoofdmacht en na amper één seizoen verkaste hij naar (toen eredivisieclub NEC).

Na één seizoen NEC werd Ten Voorde uitgeleend aan RKC Waalwijk en NAC Breda, waarna een buitenlands avontuur bij SC Paderborn 07 volgde. Met de Duitse club promoveerde de Emmenaar naar de Bundesliga, waar Ten Voorde nooit speelde. Hij werd wederom uitgeleend, dit maal aan FC Dordrecht. In de zomer van 2015 keerde hij terug bij FC Emmen, waar hij in 35 duels 10 keer scoorde. Zijn verblijf bij FC Emmen in de hoofdmacht was weer van korte duur, want na één seizoen verkaste hij naar Almere City FC. Ook in de polder bleef Ten Voorde maar één seizoen, waarna hij 2,5 jaar in respectievelijk Israël en IJsland speelde.



Israël en IJsland weer een Nederlandse club. Ten Voorde heeft van de technische staf twee weken de tijd gekregen om zich te bewijzen.