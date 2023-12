Komst flexwoningen in Assen valt slecht in buurt: 'Het is allemaal al in kannen en kruiken'

De komst van een wijkje met 160 flexwoningen aan de Groene Dijk in Assen gaat niet zonder slag of stoot. Er is onrust in de buurt over het flexwijkje, en dan vooral over mogelijke bewoners die er gehuisvest worden. Daarom was er woensdagavond een extra informatieavond. Omwonenden en ondernemers zijn bang dat er ex-verslaafden en ggz-cliënten in de flexwoningen komen, waardoor de veiligheid in het geding komt. De gemeente Assen en Actium bestrijden dat.

De gemeente lanceerde deze zomer met woningcorporatie Actium het plan voor de 160 flexwoningen aan de Groene Dijk. In september viel er bij buurtbewoners en ondernemers van de Groene Dijk en Asserwijk een brief in de bus waarin deze plannen werden gedeeld. Dit viel bij veel mensen niet in goede aarde. "Waarom zijn we zo laat bij deze plannen betrokken?" was een prangende vraag die op deze tweede bewonersavond werd gesteld.

Al snel werd duidelijk dat de tientallen aanwezigen geen behoefte hadden aan een gesprek bij diverse opgestelde statafels waarbij slechts plek zou zijn voor een paar mensen. Een bewoner gaf aan dat er juist behoefte is om gezamenlijk met elkaar samen in gesprek te gaan zodat ook goed inzichtelijk wordt hoe over de plannen wordt gedacht.

'160 woningen te veel'

Ondernemer Jantinus Reinders van Kozijnbeheer Nederland snapt niet waarom het bedrijventerrein ineens woongebied moet worden: "Het terrein aan de Groene Dijk is een bedrijventerrein met plek voor 40 bedrijven. Nu willen jullie hier 160 woningen gaan bouwen." Hij maakt zich vooral zorgen wat dit voor de bereikbaarheid van zijn bedrijf betekent. Wethouder Cor Staal (CU) benadrukt dat er een groot probleem is op de woningmarkt. Er moeten snel huizen bij. "Dit terrein aan de Groene Dijk is zeer geschikt, want het is al bouwrijp. Rioleringen liggen er al, er zijn nutsvoorzieningen. Dat is goed voor de snelheid."

"Maar 160 woningen zijn er gewoon te veel", klonk er verontwaardigd uit de zaal. Dat dit aantal niet naar beneden wordt bijgesteld werd in de loop van de avond duidelijk.

'Komen hier ex-verslaafden?'

Bewoners zijn vooral bang voor de komst van probleemgroepen in de flexwoningen, zoals ex-verslaafden en mensen met een psychiatrische achtergrond. Manager Rob Hoogeveen van Actium gaf aan dit 'pertinent onjuist is'. "De doelgroep die we voor ogen hebben kun je vergelijken met hoe een gemiddelde volksbuurt eruit ziet. Een gemêleerde groep bewoners." Met extra aandacht voor starters, spoedzoekers die bijvoorbeeld net zijn gescheiden en dringend op zoek zijn naar woonruimte, maar ook voor statushouders.

De gemeente Assen heeft onlangs een lucratieve deal met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) gesloten. De stad krijgt 12,5 miljoen euro aan Rijksgeld voor de aanschaf van 96 flexwoningen. De druk op asielopvang is zeer hoog, en de deal moet zorgen voor snellere plekken voor statushouders. Assen verplicht zich daarmee dat er jaarlijks 48 huizen voor statushouders in Assen vrijkomen, maar dat zijn niet per se de flexwoningen aan de Groene Dijk. Volgens wethouder Staal heeft de gemeente in de overeenkomst met het COA bedongen dat Assen zelf bepaalt welke huizen geschikt zijn.