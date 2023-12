Tom en Floris verspreiden het country-evangelie in nieuwe podcast: 'Onbekend maakt onbemind'

Hannah Mae uit Weerdinge is te gast in de tweede aflevering, die eind deze maand online komt. De zangeres brak door met het nummer Back to you en schreef ook liedjes met Ilse de Lange. Daarnaast hebben Chris van Teijlingen (gitarist van John Coffey) en Kimmy June (bekend van The Voice of Germany) toegezegd ook mee te doen. "Ook zijn we een soort community begonnen met een app-groep. Daarin zitten nu bijna twintig leden", aldus Meijers.