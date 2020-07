Voedselbank Noordenveld heropent de deuren

Door brandschade moest de Voedselbank Noordenveld vorig jaar haar vorige stek verlaten. Een leegstaande loods aan de Ceintuurbaan Noord bood vorig jaar uitkomst. Sinds vorig najaar werden daar om de week tientallen kratten uitgegeven.

Zeecontainer was niet ideaal

Na de brand moest de voedselbank noodgedwongen werken vanuit enkele zeecontainers. "Maar dat was eigenlijk niet werkbaar. Daarom hebben we het afgelopen voorjaar veel werk in het nieuwe pand gestoken. Samen met een groep vrijwilligers en de aannemer is de hele loods verbouwd", zegt Jo Schoorman namens de Voedselbank Noordenveld.

Al 4 maanden geleden klaar

In maart was de verbouwing achter de rug, maar corona zat heropening in de weg. "We hebben veel vrijwilligers en cliënten uit de risicogroep waardoor we vier maanden de deuren gesloten hielden. Alle 50 huishoudens kregen de afgelopen periode bezoek van ons omdat we busjes hadden rondrijden. Zo konden mensen toch nog op ons rekenen", aldus een vrijwilligster.

Mensen mogen nu 'shoppen'

Sinds deze week mogen mensen weer bij de voedselbank langskomen. "Heel fijn, want we hebben echt het sociale contact met de mensen gemist. Sommigen komen hier al heel wat jaren en dan bouw je met hen echt een band op", zegt Schoorman.

"Daarnaast kunnen mensen nu zelf winkelen en krijgen ze geen krat meer mee. Het is niet zo dat ze allerlei dingen kunnen pakken, wij hebben op een lijstje staan wat er beschikbaar is. Ook komen mensen vanaf nu iedere week in plaats van een keer per veertien dagen", aldus Schoorman.