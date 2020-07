Eerste half jaar 64 dieren doodgebeten

In het eerste half jaar van 2020 zijn er 64 dieren doodgebeten in Drenthe. Daar zat één kalf en één Schotse hooglander tussen, de overige 62 dieren waren schapen.

Van tien schapen is nog niet bekend waardoor ze zijn doodgebeten. Bij vijf schapen blijft het diersoort onbekend. Bij drie schapen was de dader een vos. Ook het ene kalf werd doodgebeten door een vos. De Schotse hooglander is door een, vooralsnog, onbekend dier aangevallen.

Van de overige 44 schapen is bekend dat ze zijn doodgebeten door een wolf. Op één geval na was mannetjeswolf GW1261m verantwoordelijk voor de dood van de schapen.

In totaal is in het eerste half jaar 8997,69 euro uitbetaald aan schadevergoeding voor de dode dieren. Dat was in 2019 iets meer dan 2000 euro.

