'Zwoegen' op laatste schooldag; watergevechten en stoepkrijten

Niet verwacht

Door de corona was het even afwachten of de laatste schooldag wel op feestelijke manier afgesloten kon worden. Lerares Ellen Oosting is opgelucht dat de activiteiten door konden gaan: "Ja, het is groot feest. Het is toch heel speciaal. We hadden wel gehoopt dat het zou kunnen maar ja, het was natuurlijk wel heel spannend. Ik ben blij dat het op deze manier nog kan."