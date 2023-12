Onze Fijnproevertjes namen foodtrends onder de loep: Bekijk de aflevering over de droge worst-kroket hier

Eerder maakten we een serie Fijnproevertjes waarin we kinderen traditionele Drentse gerechten lieten proeven. Daar volgende een Fijnproevertjes Senior op, waarin ouderen moderne gerechten aten. In deze serie geven zes kinderen én zes ouderen hun ongezouten mening over de foodtrends van 2023. Leuk detail: De ouderen hebben het afgelopen jaar allemaal eens in een item van RTV Drenthe gezeten.