René Grummel fulltime Hoofd Jeugdopleiding FC Emmen

Ook zal Grummel geen jeugdteam onder zijn hoede krijgen, waardoor hij al zijn tijd kan stoppen in de beleidsmatige en voetbaltechnische ontwikkeling van de gehele jeugdopleiding van de club.

Dick Lukkien zal volgend seizoen geassisteerd worden door Bas Sibum, Casper Goedkoop, Gerard Wiekens en Richard Moes (keeperstrainer), al moeten Goedkoop en Wiekens nog wel overeenstemming bereiken met de Drentse club (maar de gesprekken zijn er en die zijn van beide kanten positief).

"Ik heb hier zeker wel even over na moeten denken. Ik had ook een goed aanbod om weer terug te keren in het onderwijs, maar het hoofd en vooral het hart liggen toch bij FC Emmen. Natuurlijk had ik het enorm naar mijn zin bij het eerste. Ik heb denk ik ook op de achtergrond wel mijn steentje bijgedragen de afgelopen jaren, met de promotie naar de eredivisie als absoluut hoogtepunt", aldus Grummel.

"Maar de club", zo vervolgt Grummel, "wil de jeugdopleiding naar een nog hoger plan tillen. Dat betekent dat we de teams maar ook de individuen willen ontwikkelen om zo de stap naar het eerste zo klein mogelijk te maken. De wens is vanzelfsprekend om ieder jaar een paar talenten af te kunnen leveren."

Volgens voorzitter Ronald Lubbers is de jeugdopleiding van FC Emmen toe aan de volgende stap. "We hebben ambitie en daar hoort bij dat je een fulltime Hoofd Jeugdopleiding in dienst hebt. We hebben in René Grummel een oud-voetballer binnen de organisatie die deze rol al combineerde met zijn functie als assistent-trainer bij het eerste elftal. We zijn blij dat we met René ook de volgende stap binnen onze jeugdopleiding kunnen zetten.."

Opzet jeugdopleiding FC Emmen

In de trainersstaf is één wijziging ten opzichte van het afgelopen seizoen: Matthijs Ronde wordt een van de trainers bij FC Emmen Onder 10. Hij vervangt Korné Hummel, die na één seizoen afscheid neemt.

Onder 21

De nieuwe structuur binnen de jeugdopleidingen in Nederland zorgt voor een aantal wijzigingen. Zo start FC Emmen het komende seizoen met een Onder 21-team onder leiding van Ruud Jalving, uitkomend in Divisie 2. De Onder 21 heeft een aantal nieuwe aanwinsten. Aron Timmerman en Boy Spijkerman keren terug op het oude nest na uitstapjes bij respectievelijk VV Hoogeveen en Cambuur Leeuwarden. Willem Hoffrogge komt over van JFV Nordwest, Alagie Jabbie komt van VFL Germania Leer, Rivillino Neslo van FC Utrecht en Ruben Roosken zal het seizoen beginnen in de Onder 21. Hij maakte afgelopen seizoen deel uit van de eerste selectie.

Onder 18

FC Emmen Onder 18 staat komend seizoen onder leiding van Björn Zwikker. De ploeg zal uitkomen in Divisie 4. Er zijn vijf nieuwe spelers voor dit team: Abdullahi Hassan Abdi en Cuba Meyer van Zeeburgia, Deyon Boerleider van ZAC 1893, Mike van Ekeren van PEC Zwolle en Quinten Jony van Be Quick '28.

Onder 16

Voor de middenbouw is er één wijziging qua structuur: Het Onder 15-team vervalt. In plaats daarvan start FC Emmen komend seizoen met een Onder 16. De trainer/coach van FC Emmen Onder 15 in het afgelopen seizoen, Karlo Meppelink, zal de Onder 16 gaan leiden. Matthias Maurer blijft trainer van FC Emmen Onder 14 en Willem van Loenen blijft bij de Onder 13.

Onderbouw

Bij de onderbouw (Onder 12, Onder 11 en Onder 10) zullen er een aantal wijzigingen zijn. Deze teams gaan het komende seizoen Twin Games spelen tegen andere BVO's: op een kleiner veld wordt één team opgesplitst in twee teams. Het kleinere speelveld zorgt voor meer balcontacten. Spelers moeten meer creativiteit tonen en er worden meer doelpunten gemaakt. Uitslagen van 23-12 zijn daardoor eerder regelmaat dan uitzondering. Ook de spelregels zijn anders dan bij de 'gewone' wedstrijden.

FC Emmen Onder 12 zal onder leiding blijven van Marco Sanders, samen met trainer Jan-Willem de Haan. De Onder 11 valt onder de leiding van Albert-Jan van Oosten en Kain Hoogeveen. Danny Giethoorn en Matthijs Ronde zijn de trainers van FC Emmen Onder 10.