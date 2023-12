De kogel is door de kerk: er komen extra containerunits als kleedkamer in 2e Exloërmond

Na veel discussiëren is de raad van Borger-Odoorn eruit. De gemeenteraad legt 100.000 euro neer voor containerunits bij het voetbalveld van De Treffer '16 in 2e Exloërmond. De units worden gefaciliteerd als kleedkamer en doucheruimte.

De Treffer '16 maakt al bijna vijf jaar gebruik van 12 tijdelijke units. In deze units is geen plaats gemaakt voor kleedruimtes. Voor het omkleden wordt momenteel de nabijgelegen Hunsowhal gebruikt.

Kritiek

Van de 100.000 euro kunnen vier kleed- en douchevoorzieningen en een scheidsrechterruimte in een sobere vorm worden gemaakt. Een kleine meerderheid van de gemeenteraad was voor dit voorstel. Grootste partij GemeenteBelangen blijft tegen. "De Treffer '16 moet in de sporthal blijven tot er een structurele oplossing is", aldus Harm Greven (GemeenteBelangen).