Hoogeveen rekt regelingen voor minima op: 'Werken moet lonen'

De gemeente Hoogeveen wil de regels voor minimabeleid verruimen. Mensen die tot 120 procent van de bijstandsnorm verdienen moeten gebruik kunnen maken van regelingen voor minima zoals de bijzondere bijstand en collectieve zorgverzekeringen.

Jarenlang werd door Hoogeveen een bovengrens van 110 procent gebruikt. De gemeente hoopt met de wijziging onder andere dat mensen met een uitkering er niet op achteruitgaan als zij gaan werken, de zogenoemde armoedeval.

De armoedeval wordt veroorzaakt doordat mensen die gaan werken geen gebruik meer mogen maken van bepaalde regelingen, waardoor ze er per saldo op achteruitgaan. "Het uitgangspunt is dat werken moet lonen en we willen stimuleren dat onze inwoners aan het werk gaan daar waar dat kan", stelt de gemeente.

In de problemen

Hoogeveen ziet dat steeds meer mensen het financieel zwaar hebben. "De energiecrisis en hoge inflatie van de afgelopen jaren laten zien dat het veel mensen niet goed lukt om hun hoofd boven water te houden", schrijft het gemeentebestuur in een brief. "Het (minimum)inkomen en de bijstand blijken voor een grote groep mensen ontoereikend en ook middeninkomens komen regelmatig in de problemen."

Door het verruimen van de regels voor minimaregelingen hoopt de gemeente stress weg te nemen bij inwoners met een laag inkomen en zo ook de gezondheid te verbeteren. De Cliëntenraad had de gemeente geadviseerd om de regelingen te verruimen naar 120 procent.