Extra TV-uitzending: Hoe ziet Drenthe er deze zomervakantie uit?

In de talkshow Corona in Drenthe bespreekt presentator Andries Ophof met vier gasten hoe de Drentse zomervakantie eruitziet. Aan tafel Roel-Poppe Lubbers, eigenaar van de Boerhaarshoeve in Grolloo. Hij ziet al afmeldingen voor 2021 binnenstromen, want mensen zijn bang om in een groep samen te komen. Hij vertelt over de effecten van het virus op zijn bedrijf die het juist van deze groepen moet hebben.

Wat kan er wel en niet deze zomer? (Rechten: RTV Drenthe)

En stel je hebt corona gehad, durf je dan nog wel het terras op? Christian de Jong, ex-coronapatiënt vertelt hoe hij de zomer en de versoepelingen rondom de coronamaatregelen beleefd. Corona brengt ook kansen naar Drenthe. Zo ziet Astrid Crum van Marketing Drenthe dat nieuwe mensen Drenthe ontdekken en bouwde Bjorn van der Veen van het boerenrockfestival zijn festivalterrein om tot een groot terras.

Vanavond om 19.15 uur of 21.15 uur is de uitzending van Corona in Drenthe te zien op TV Drenthe.