Emmen verwelkomt 22 'nieuwe' Nederlanders: 'Een paspoort hebben is toch anders'

Lezen, spreken, schrijven, luisteren

Een van hen is Mimoza Ceca, die sinds negen jaar in Nederland woont. Ze komt oorspronkelijk uit Albanië, maar leerde toen ze in Duitsland woonde haar man kennen. Hij is ook een Albaniër, maar woont al tientallen jaren in Nederland. "Je kunt een beetje aan mijn accent horen dat ik in Duitsland heb gewoond", zegt ze. "Nederlands leerde ik aanvankelijk autodidactisch, maar heb daarna ook een cursus gedaan."