Dit weekend in de Drentse natuur: 4 en 5 juli

Vanaf 1 juli kunnen bezoekers van de Drentse natuur weer op pad met een boswachter. Komend weekend is er genoeg keuze: geniet van een wandeling bij maanlicht of verken de natuur in het Dwingelderveld. Ook kun je deelnemen aan de Tuinvlindertelling.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Kijk dan in de ROEG!-agenda.

Vollemaanwandeling

Een wandeling onder het schijnsel van de volle maan heeft iets magisch. Wandel zaterdagavond met een gids van Staatsbosbeheer over de Hondsrug of door het Drents-Friese Wold. Vergeet niet om van tevoren een kaartje te boeken.

Wandeling Dwingelderveld

Ga zondagmiddag op stap met een gids van Natuurmonumenten en kom meer te weten over de natuur in het Dwingelderveld. De seizoenen komen aan bod en de dieren en planten die daarbij horen. Meer informatie over de wandeling vind je hier.

Tuinvlindertelling

Dit weekend start de twaalfde landelijke Tuinvlindertelling. Doe mee en tel gedurende een of meerdere kwartiertjes de vlinders in je tuin of op je balkon. De Vlinderstichting kan de informatie goed gebruiken. Bekijk hier hoe je mee kunt doen.

Ben je op zoek naar meer wandel- of fietsroutes of andere uitstapjes in de Drentse natuur? Je vindt ze op de Facebookpagina Op pad in de Drentse natuur.