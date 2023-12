Nieuwe start voor Esdal College in Borger: 'In januari maken we de overstap'

Binnen is het allerlaatste getimmer en geboor te horen en van de buitenkant is het officieel af. De nieuwbouw van het Esdal College is begin deze maand opgeleverd en vanaf januari volgt de overstap naar het nieuwe gebouw. Een jaar lang heeft de bouw geduurd.

"Ik heb heel veel zin om met de leerlingen het onderwijs te gaan vormgeven hier", zegt Eline de Jong, directeur van Esdal College Borger. De nieuwe school is gebouwd naast de brandweerkazerne aan de N374, de weg richting Schoonloo. Het Esdal College heeft ook nog locaties in Oosterhesselen, Klazienaveen en Emmen. In Borger wordt het volledige vmbo aangeboden en de onderbouw van de havo en het vwo.

Toe aan vernieuwing

In het 'oude' Esdal College aan de hoofdstraat in Borger wordt al lesgegeven sinds 1929. Dat is ook wel te merken, vindt eersteklasser Isa Ratering. "Vroeger zat mijn opa ook op deze school en de gymzaal is nog precies hetzelfde als toen mijn opa daar les had. Het kan dus wel wat verbetering gebruiken."

Ook De Jong geeft toe dat het huidige onderkomen te oud is. "Het onderwijs dat we willen geven, daar biedt het gebouw geen mogelijkheid meer toe. Het nieuwe gebouw is dan ook een grote verbetering."

Isa ziet vooral veel voordelen door de grotere keuken. "In de andere school hadden we maar vier gasstellen, toen moest je altijd samenwerken in drietallen. Maar deze nieuwe keuken heeft er twaalf, daar ben ik heel blij mee." En alle kleuren op de muren spreken haar aan. "De trap die je direct ziet als je binnenkomt is geel en de muren van verschillende lokalen zijn blauw, het ziet er vrolijk uit."

Leerlingen beslissen mee

De leerlingen van het Esdal College mochten meebepalen hoe de ideale school er voor hen uit moest zien. De Jong: "Leerlingen hebben samen met docenten een pakket van eisen opgesteld. Ik denk dat dat heel belangrijk is, het moet ook hun gebouw worden, zij moeten er ook trots op zijn. We wilden graag een gebouw dat een warm, huiselijk en veilig gevoel geeft. De architect heeft hier heel goed naar geluisterd."

"In de lokalen moeten alleen de puntjes nog op de i worden gezet. Alle apparaten en het internet doen het. Het buitenterrein is door het weer nog wat tegenvallend. Door alle regen die gevallen is, loopt dat nog achter", vertelt De Jong.