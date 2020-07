Eva (3) uit Assen is genezen van zeldzame botkanker

Fantastisch nieuws uit het Prinses Maxima Centrum in Utrecht: de behandeling van de driejarige Eva Pattiwael uit Assen is aangeslagen en ze is genezen van haar zeldzame vorm van botkanker. Eva kwam in oktober landelijk in het nieuws, omdat ze voor haar verjaardag met duizenden kaartjes en cadeautjes vanuit de hele wereld werd overspoeld.

De laatste tijd kreeg de familie al goede berichten na nieuwe scans. Maar dat Eva nu gezond is verklaard, is een enorme opluchting. "We zijn zo blij", zegt moeder Ellen met een enorme glimlach. "Elke keer dat we naar het ziekenhuis gingen met Eva, waren we bang voor slecht nieuws. Vanochtend werden in de gesprekskamer geroepen en de oncoloog kon heel kort zijn. De scans zagen er goed uit, Eva is gezond en de behandeling is nu klaar."

'Ben ik nu beter, mama?'

Op dat moment komen de emoties bij de familie Pattiwael los. Niet alleen bij de ouders, ook bij Eva. "Eva begon te huilen en vroeg: 'Ben ik nu beter, mama? Hoef ik nu niet meer naar het ziekenhuis?' Ze begreep zelf ook wat de arts zij."

Ondanks dat Eva weer gezond is en de behandeling is gestopt, blijft het de komende tijd nog wel spannend voor de familie. Voor hen is het afwachten of de tumor echt weg is en niet meer terugkeert. "Maar eerst gaan we vanavond met familie en vrienden een feestje vieren."

Cadeau's en kaarten

Eva werd op 26 oktober drie jaar oud. Haar ouders hadden op social media een oproep gedaan om zoveel mogelijk kaarten te sturen. 27.000 stuks kregen ze en honderden cadeau's. Een groot deel daarvan werd vervolgens weer weggegeven aan anderen kinderen, onder andere in het UMCG.

"We hebben denk ik nog steeds 3.000 kaarten liggen die we nog niet hebben gelezen", zegt Ellen. Die worden de komende tijd nog gelezen. "Wij pakken elke dag een stapeltje kaarten. Daar nemen we echt even de tijd voor en genieten van de boodschappen die erin staan.".

'Blijf positief'

Het afgelopen jaar was voor Eva en haar familie erg zwaar. "Al die tijd zijn we zo positief mogelijk gebleven en dat heeft ons en Eva er doorheen gesleept. Dat is ook wat ik iedereen kan meegeven. Blijf in zo'n situatie zo positief mogelijk. Het enige wat je zelf in de hand hebt, is de manier waarop je met zo'n situatie omgaat."

