Drentse 1000 flink opgeschud, nieuwe nummer 1

Hier kom ik weg is van de troon gestoten in de Drentse 1000. In de eerste edities van de eindejaarslijst van Radio Drenthe stond het nummer van Daniël Lohues fier bovenaan.

Nu alle stemmen van de luisteraars zijn geteld, blijken er flink wat verschuivingen te zijn binnen de top 10, met als opvallendste gegeven dat de derde editie dus een nieuwe lijstaanvoerder heeft.

Welk nummer dit jaar favoriet is in Drenthe, wordt op oudejaarsdag bekend. Iets voor zessen klinkt het laatste nummer: de nieuwe nummer 1. In de uurtjes ervoor wordt ook duidelijk welke twee nieuwe nummers de top 10 in zijn geslopen. In de top 30 staan in totaal vijf nieuwkomers.

Lohues en Mooi Wark

Daniël Lohues is hofleverancier van de Drentse 1000 met 41 noteringen, hij blijf Mooi Wark (21) en Queen (19) voor. Jannes valt net buiten dit podium, de 'koning der piraten' heeft zich 18 keer de lijst ingezongen.

Komende week wordt in iedere show op Radio Drenthe alvast een van de duizend nummers bekendgemaakt. Ten opzichte van vorig jaar is bijna een kwart van de nummers veranderd: er zijn 226 nieuwkomers in de lijst.

Openingsshow

De Drentse 1000 wordt op kerstavond afgetrapt met een openingsshow. Radio Drenthe-dj's René Steenbergen, Judith Regendorp en Wim Boer blikken met gasten in de studio terug op het muzikale jaar. Jannes en Harm en Roelof komen langs.

The Rolling Stones zullen ook uitgebreid besproken worden, megafan Jelle Tadema uit Meppel schuift namelijk ook aan in de show.