Voetbalclub ONR wil niet wijken voor woningbouw

Al jaren wordt er gesproken over een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van Roden. Nu die woonwijk er gaat komen, kijkt de gemeente Noordenveld naar een nieuw onderkomen voor voetbalvereniging ONR. Maar de leden van de club hebben aangegeven goed te zitten aan de Hullenweg, waardoor er nu een actie op poten is gezet met de sprekende tekst: 'ONR Blijft!'

De Beukenhof-locatie (vlakbij tennisvereniging REO) is te krap en samengaan op het terrein van VV Roden werd door beide Roner clubs niet als optie gezien. Daarom wordt nu gekeken of een verhuizing naar het onderkomen van voetbalvereniging Nieuw-Roden een optie is. Maar vlak voor de resultaten van een onderzoek worden gepresenteerd aan gemeente Noordenveld en de betrokken clubs, laat ONR al duidelijk van zich horen. Zij willen niet naar Nieuw-Roden verhuizen. "We zijn Oranje Nassau Roden en niet Oranje Nassau Nieuw-Roden."

Duidelijkheid gewenst

Johan Buigholt zit namens de voetbalvereniging in een speciaal opgerichte commissie die ervoor moet zorgen dat ONR niet verhuist. Hij zag de afgelopen jaren hoe zijn club, naar eigen zeggen, als 'speelbal' werd gebruikt in een spel van de gemeente Noordenveld. "Er wordt al jaren gesproken over woningbouw in Roden-Zuid. Ondertussen is er niet geïnvesteerd in de club, omdat er werd gezegd: jullie gaan toch verhuizen."

Dat steekt bij de oranjehemden, die zien dat er nog een flinke verduurzamingsslag kan worden gemaakt op Sportpark Oranje. "We willen daarom duidelijkheid van de gemeente, zodat we door kunnen."

Maar die duidelijkheid is er op zich. De gemeente wil namelijk dat ONR verhuist en Nieuw-Roden wordt, tenzij het locatie-onderzoek anders uitwijst, als prima optie voor een nieuwe locatie gezien. Buigholt denkt alleen dat dat niet nodig is. "Op de tekeningen voor de nieuwe woonwijk in Roden-Zuid, is ons terrein als groene zone ingetekend", weet hij. "Dat zou betekenen dat hier sowieso niet gebouwd wordt. Wat ons betreft kunnen wij hier dan prima blijven. Wij willen dan ook een plan uitwerken waarin dat zou kunnen."

'Voetbal is emotie'

Wethouder Alex Wekema (PvdA/GroenLinks) is echter duidelijk: "Ik zie het niet gebeuren dat ONR in die nieuwe woonwijk past. Op het moment dat daar woningen gaan worden gebouwd, heeft dat namelijk gevolgen voor de sportvereniging. Dan denk ik aan geluid- en lichtoverlast. Dat heeft best gevolgen."

Wél snapt Wekema dat ONR - wat sinds de oprichting in 1966 aan de Hullenweg zetelt - daar wil blijven. "Natuurlijk. Voetbal is emotie, dus je hebt herinneringen aan die plek. Dat begrijp ik heel goed."

5 miljoen

Tot op heden heeft Wekema nog geen alternatieve plannen van ONR mogen ontvangen, maar die gaan er binnenkort zeker komen. "We zijn misschien aan de late kant", realiseert Buigholt zich. "Maar er lagen eerder nog geen concrete plannen voor Roden-Zuid. Nu die er wel liggen, zijn wij van mening dat wij prima in de wijk passen."

Buigholt zegt absoluut niet in conflict te willen raken met de gemeente, maar wil de wethouder juist weten te overtuigen met een goed alternatief plan. Bijkomend voordeel: er kan volgens Buigholt veel geld worden bespaard als ONR niet verhuist. "Uit een indicatie bleek dat een verhuizing naar een andere locatie al gauw 5 miljoen gaat kosten. Met veel minder geld, kun je hier een toekomstbestendig sportpark van maken. Uiteindelijk is het toch belastinggeld waar we het over hebben."