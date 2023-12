Met de auto door prachtig verlichte stallen tijdens derde Lichtjesroute

Bij verschillende boerenbedrijven in de provincie kun je vandaag door de koeienstellen heen rijden. Voor de derde keer organiseert LTO Noord de Lichtjesroute, bedoeld om het boerenleven in een positief daglicht te zetten.

"We vinden het als agrariërs leuk om dit te doen en mensen te informeren over wat er achter onze staldeuren gebeurt", vertelt Colinda van Dijk van de organisatie bij een boerderij in Beilen. "We hebben een hele brede scala aan landbouwactiviteiten. Melkveehouderij, vleesveehouderij, akkerbouw, bloembollenteelt, paardenfokkerij, kippenhouderij, dat soort bedrijven doen vanavond mee aan deze tocht."