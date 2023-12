Eindelijk weer in het openbaar plassen in Assen

Nog eventjes geduld, en dan kun je in het Asser centrum bij hoge nood weer veilig plassen in een openbaar toilet. Aan de Noordersingel wordt momenteel druk gesleuteld aan een toiletvoorziening op de plek, waar de vorige wc al tijden buiten werking was.

Al vanaf begin dit jaar was het openbare toilet kapot en ging de deur op slot. Ondertussen ging de gemeente op zoek naar een nieuw toiletgebouw, toegankelijk en inclusief. En wat ook niet onbelangrijk is, eentje 'van hoog architectonisch gehalte' en 'passend in de omgeving'. Want de ijzeren bunker die er jaren stond, die verdiende niet echt de schoonheidsprijs.

Sneller actie

Al met al ging vervanging minstens een jaar duren, zo waarschuwde het college van burgemeester en wethouders. Want een nieuw toiletgebouw bleek niet 1-2-3 leverbaar, zo werd duidelijk na vragen. Die zoektocht duurde de Asser politiek veel te lang. Via een motie werd deze zomer sneller actie afgedwongen.

Het college dacht in eerste instantie dat de HogeNood-app, met daarin alle toiletvriendelijke winkels en horeca in Assen, wel voldoende was voor noodgevallen. Maar de meeste partijen vonden dit een zwaktebod. Bovendien heeft Assen een naam hoog te houden, als meest toiletvriendelijke gemeente van Drenthe.

Weer vertraging

Eerst zou de tijdelijke toiletunit in oktober komen. Maar ook dat liep weer vertraging op. Gisteren is het standaardtoilet van staal dan toch op z'n plek gezet. Naar verwachting is het volgende week gebruiksklaar.