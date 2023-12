Celstraf voor oplichter die zich voordeed als agent en belastinginspecteur

Een 22-jarige man uit Muntendam is voor oplichting van twee oudere personen veroordeeld tot een celstraf van anderhalf jaar. Eén half jaar hiervan is voorwaardelijk. De man moet zich in de proeftijd laten behandelen.

De Muntendammer deed zich vorig jaar in oktober bij een 65-jarige man in Westerbork voor als belastinginspecteur. Hij zou de zestiger helpen met een zogenaamde belastingschuld van ruim 24.000 euro. Hierover was de zestiger kort daarvoor gebeld door een vrouw. De mogelijke handlanger van de Muntendammer.

Contant geld opnemen

Die stelde zich voor als Tobias Schipper. Voor de aflossing moest contant geld opgenomen worden. Samen gingen ze naar casino's in Assen en Beilen en naar meerdere pinautomaten om geld op te halen.

De 'inspecteur' nam voor het gemak ook de pinpas van de Westerborker mee, waarmee hij maaltijden bestelde. De maaltijden werden bezorgd op een adres in Borger, waar de verdachte destijds woonde.

Pistool in toilet

De onaangekondigde bezoekjes van de 'inspecteur' stopten op 31 oktober 2022. Op die dag werd de man in zijn toenmalige woning in Borger aangehouden. Zijn ouders belden de politie, ze dachten dat hun zoon zelfmoord wilde plegen met een vuurwapen.

De politie vond in de woning aan de Drouwenerstraat geen wapen. De moeder kort daarop wel een omgebouwd gaspistool, die lag in de stortbak van het toilet.

Aangifte

De man uit Westerbork deed een paar dagen later aangifte. De verdachte ontkent. Hij gaf wel toe dat hij tot tweemaal toe met de man uit Westerbork in het casino verscheen. De verdachte stond namelijk met de Westerborker op de camerabeelden. "Stom toeval", zei de man eerder tegen de rechters.

Ook moest hij zich in de gokhal legitimeren, waardoor het vaststaat dat hij daar is geweest. Hij kent Tobias Schipper niet en heeft zichzelf nooit zo genoemd, zei hij.

Bestelen bejaarde vrouw

De Muntendammer krijgt de straf ook voor de diefstal van sieraden en servies in mei 2022 in Rijssen. Hij gaf zich bij de 81-jarige bewoonster uit voor politieagent. De oudere vrouw had op dat moment een jonge vrouw aan de lijn, die vertelde dat er werd ingebroken en waardevolle spullen veilig gesteld moesten worden.

Een agent zou bij haar komen om haar te helpen. Die stond kort daarop inderdaad bij haar op de stoep. De vrouw gaf deze 'agent' servies mee. Ze zag later dat ook haar sieraden waren verdwenen. De thuishulp trof de oude vrouw ontredderd aan.

De Muntendammer liep tegen de lamp door de camera die in de woning van de bejaarde vrouw hing. Hij stond haarscherp op beeld.

Minder toe te rekenen