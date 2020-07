Nu de zomervakantie voor de deur staat, is meer bewegingsvrijheid helemaal welkom. Tijd om weer de provincie af te speuren naar weekendactiviteiten. Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Trappen langs Hoogeveense tramlijnen

Al mag je sinds 1 juli weer binnen spinnen in een sportschool, buiten fietsen blijft natuurlijk mogelijk. De Verhalenwerf biedt zaterdag via een fietsroute van tien kilometer een rondleiding langs tramlijnen in Hoogeveen. De tocht begint in de bibliotheek van Hoogeveen. Daar zul je, door middel van een korte video en een diavoorstelling, zien hoe de tramlijnen van de EDS en DSM liepen en langs welke gebouwen ze gingen. Met oude foto's bij de hand, nemen gidsen je vervolgens op de fiets mee langs de tramlijnen.

Dit rondje Hoogeveen duurt ongeveer anderhalf uur. Aanmelden doe je via de mail, deelname is gratis.

Hallo Bert, hallo Ernie

Heb je altijd al Koekiemonster, Elmo, Tommie en Bert & Ernie live in actie willen zien? Dat kan zondag in De Nieuwe Kolk in Assen. Samen met Janouk Kelderman, ook bekend van Het Klokhuis, beleven ze een 'spannend nieuw avontuur' in een 'fantasierijke familiemusical'. De voorstellingen van Sesamstraat Live! beginnen om 11.00, 13.30 en 16.00 uur. Kijk voor meer informatie en kaartjes op de website van DNK.

Tentoonstelling synagoge

Het is ouderwets kunst snuiven in de synagoge van Zuidlaren. Kunstliefhebbers kunnen daar etsen van Smildeger Reinder Homan én bronzen beelden van Sofie Hupkens bekijken. De tentoonstelling is zaterdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur. Vanwege corona mogen maximaal vijf bezoekers tegelijk binnen zijn. Val je buiten de boot, dan kun je het tot en met 22 augustus elke vrijdag en zaterdag opnieuw proberen. Voor meer informatie over de kunstenaars, druk hier.

Diversity in Emmen

In CBK Rensenpark in Emmen kun je de tentoonstelling Oog-contact bezoeken. Werken van tien kunstenaars van Kunstcollectief Diversity zijn hier te bewonderen. Het tiental heeft uiteenlopende disciplines en stijlen, vandaar 'diversity'. Van schilderijen tot keramiek, voor elk wat wils. Je kunt de tentoonstelling zaterdag en zondag bezoeken van 13.00 tot 17.00 uur.

Kijk omhoog, naar de zon ... op je laptop

Zondag is het de jaarlijkse Landelijke Zonnekijkdag van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS). Deze dag laat Dwingeloo natuurlijk ook niet aan zich voorbijgaan. De zon produceert, naast zichtbaar licht, ook infrarood (warmte), ultraviolet (kleurt of verbrandt de huid) en radiogolven. De Dwingeloo Radiotelescoop vangt de radiogolven op en dat demonstreren ze.

Vanwege corona kun je er niet fysiek bij zijn, maar je kan het wel volgen via een livestream van CAMRAS om 11.00 en 12.30 uur. Tijdens de livestream zal uitleg worden gegeven over de radiogolven en de telescoop. Voor meer informatie en de livestreams, druk hier.

Het is volle maan!

Geen zon-, maar maanliefhebber? Dan zijn zaterdag de Vollemaanwandelingen bij het Boomkroonpad en het Drents-Friese Wold misschien iets voor jou. Samen met een gids van Staatsbosbeheer loop je over de Hondsrug of op de Kale Duinen onder het licht van onze natuurlijke satelliet. "Het is een bijzondere en mysterieuze ervaring om door de maanverlichte bossen en over de heide te wandelen", staat op de website van Staatsbosbeheer over de tocht op de Hondsrug. Misschien kom je nog nachtdieren tegen.

Of de maan in volle glorie is te aanschouwen, hangt natuurlijk wel af van het weer. De wandeling bij het Boomkroonpad start om 20.30 uur en die door het Drents-Friese Wold een half uur later.

Goed weekend!