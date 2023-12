Een auto is in een wasstraat aan de Oosterbracht in Emmen tegen een stalen paal aan gereden. De auto kwam naast de wasstraatbaan terecht.

Het is niet bekend hoe de auto tegen de stalen paal aankwam. Vanwege het ongeval is de wasstraat in Emmen gesloten. Bij het incident raakte niemand gewond, wel stonden andere automobilisten vast in de wasstraat. Zij moesten wachten tot de auto werd weggehaald.