Kwartiertje over komend weekend? Zo help je de Vlinderstichting

Iedereen met een tuin of een balkon kan meedoen. Meerdere kwartiertjes tellen kan ook, de Tuinvlindertelling duurt vier weken.

Werkwijze

In de tuin of op het balkon tel je een kwartier lang hoeveel en welke vlinders je ziet. Ga daarbij uit van het maximumaantal dat je gelijktijdig gezien hebt. Bij meerdere tellingen op een dag is het belangrijk om bij elke telling met een schone lei te beginnen. Geef de waarnemingen door in de Vlindermee-app of via de website.

Deze herkenningskaart helpt bij het herkennen van de vlinders. Ook in de app wordt uitgelegd hoe je de verschillende vlinders uit elkaar kunt houden.

Eerdere resultaten

De citroenvlinder was vorig jaar de meeste getelde vlinder in Drenthe. De kleine vos bleek meer voor te komen in het noorden dan in het zuiden. En twee zeldzame soorten lieten zich zien tijdens de telling: de koningspage en de keizersmantel.

In de resultaten van voorgaande jaren is terug te zien dat de zomers van 2018 en 2019 erg droog en warm waren. Er werden minder vlinders geteld dan normaal waaronder meer koolwitjes. Deze vlinders kunnen goed tegen de hitte. Uit de komende telling zal blijken hoe het dit jaar met de vlinders gaat.

Tuintellingen

Al jaren verzamelt de Vlinderstichting gegevens over vlinders. De informatie uit de tuintellingen draagt daaraan bij. De opgedane kennis wordt ingezet om vlinders beter te beschermen.

De tuintelling is een burgerwetenschap-project. In zo'n project wordt wetenschappelijk onderzoek deels door vrijwilligers uitgevoerd. Vaak ligt de nadruk op het verzamelen van gegevens. Het gaat om het tellen van planten en dieren in de tuin.

Naast vlinders kun je ook bijen, kikkers, mollen, spinnen en vogels tellen. Wil je meedoen met een van de tuintellingen? Kijk voor meer informatie op de website van Jaarrond Tuintelling.

