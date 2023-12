Asser politiek verzuipt bijna in aanpak vervolgonderzoek openluchtzwembad

Er moet nog heel wat water door de Vaart stromen, wil er in Assen een openluchtzwembad komen. Over de aanpak van een vervolgonderzoek over de komst van het zwembad, waar maandenlang binnenskamers aan is gesleuteld, is de Asser politiek het nog lang niet eens. Vooral niet over de manier waarop inwoners mogen meepraten.

Die zouden volgens een voorstel van een raadswerkgroep drie keer hun stem mogen laten horen in het vervolgproces. Wat vinden Assenaren belangrijk aan een openluchtbad, welke top 5 komt daar vervolgens uit, en bij de derde volksraadpleging mogen ze uiteindelijk stemmen op hun favoriete scenario.

'Geen gratis bier'

Maar daar hebben partijen als ChristenUnie, VVD, PvdA, CDA en D66 toch grote moeite mee. Want burgers kunnen volgens hen niet inschatten wat de financiële consequenties zijn van een openluchtbad voor het gemeentelijke huishoudboekje, en dus voor hun eigen portemonnee. "Voor hun is het in feite een duik in het diepe", aldus het CDA.

Het draaiende houden van zo'n zwembad zal de gemeente jaarlijks vele tonnen tot een miljoen euro kosten. En daar betalen alle inwoners via de gemeentelijke belastingen in feite aan mee. "Het houdt niet op bij een toegangskaartje van 6 euro aan de kassa", zegt CU-fractievoorzitter Bouke Weening. "Het is geen gratis bier", waarschuwt de PvdA.

Dus of dat nu echt zo moet, die derde stemronde over wel of geen openluchtzwembad, daar zijn meerdere partijen kritisch over. Ze vinden het uiteindelijk een politieke keuze, en niet iets voor burgers om over te beslissen. "Daar zitten wij toch voor als raadsleden", is hun mening.

Derde ronde schrappen?

Dus schrappen die derde ronde, zo is het devies. "Of je pakt de uitkomst van de eerste twee stemrondes mee in het vervolgonderzoek, zoals gepland, maar vervolgens bepaalt eerst de gemeenteraad of het een ja of nee is. Pas daarna laat je de Assenaar meestemmen over welk scenario het dan uiteindelijk wordt,", legt Weening uit.

Collegepartijen Assen Centraal (6 zetels) en Stadspartij PLOP (5 zetels) is het allemaal om het even. Een verdiepend vervolgonderzoek, met ook drie rondes volksraadplegingen, vinden ze niet echt nodig. Ze willen hoe dan ook een openluchtzwembad in de provinciehoofdstad. Alleen in welke variant (basis, uitgebreid of luxe) en op welke locatie, dat moet nog wel nader onderzocht worden.

De drie coalitiegenoten ChristenUnie, VVD en SP staan veel kritischer in de wedstrijd, ondanks de afspraak in het bestuursakkoord dat een openluchtzwembad nader onderzocht zal worden. Voor deze partijen is het zeer de vraag of Assen wel een eigen openluchtbad moet willen, vooral vanwege de financiële consequenties, afgewogen tegen de noodzaak. Zo ziet de VVD veel liever dat de Baggelhuizerplas een boost krijgt, zodat dit in de toekomst het Asser zwemwalhalla wordt in de zomer. De CU hikt vooral tegen de miljoeneninvestering aan, plus daarbij de jaarlijkse exploitatielasten.

Gevolgen baden in regio

Ook andere zaken in het komende vervolgonderzoek verdeelt de Asser partijen flink. Zoals het niet meenemen van mogelijke gevolgen voor de openluchtbaden in de regio, zoals die in Vries en Veenhuizen. Lopen die straks leeg, als Assen zelf ook een eigen zwembad krijgt? En in hoeverre kannibaliseer je die dan? Volgens de raadswerkgroep hoeft dat niet in het vervolgonderzoek meegepakt te worden. Maar D66 vindt dat Assen rekening moet houden wel de buurgemeentes "Vries waarschuwde al dat een openluchtzwembad in Assen de doodsteek voor ze wordt, want heel veel Assenaren zwemmen daar. Die consequenties kun je toch niet negeren", aldus D66-raadslid Wilfried de Jong.

