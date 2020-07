Hardcore-dj Marco (26) uit Emmen is 1.40 meter en gaat viral: 'Je moet van je zwakte je kracht maken'

Een droom die uitkomt

Dj Roy Keuter, die Marco hier en daar ondersteunt, stuurde de 'tuinsessie', een twintig minuten lange mixtape, twee weken geleden op naar VK Magazine. Toen ging het los. "De video is hot topic op die site. Opeens contracteren dj's mij en ik heb er heel veel volgers bij op Instagram. Heel vet, maar ook heel apart. Want ik ben die aandacht natuurlijk niet gewend."



Dat de video viral gaat is een droom die uitkomt. Al vanaf zijn zestiende oefent Marco elke dag achter zijn draaitafel. Vaak wel zes uur achter elkaar. "Als ik met de muziek bezig ben, vergeet ik alles om mij heen." Hij gebaart naar zijn korte lijf. "Ook dit."



Marco draait niet alleen, hij produceert ook hardcoremuziek. En dat is waar hij de komende tijd nog meer op zal focussen. Zodat hij nog meer eigen nummers uit kan brengen. En kan draaien op de grote festivals, zoals Defqon en Decibel. "Dat is uiteindelijk wel mijn grote doel."



Vrijdagavond draait The Screamenator in FOX in Stadskanaal. Een live-sessie. Hij moest er een andere aanvraag voor afzeggen. "Heel bijzonder", vertelt hij. "Want tot nu toe moest ik de optredens altijd zelf regelen." Trots besluit hij: "Nu is het andersom."