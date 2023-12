Kan FC Emmen winnen van oude bekende Bas Sibum? Volg de kraker tegen Roda JC via ons liveblog

Welkom!

Goedenavond en welkom bij het liveblog van de wedstrijd FC Emmen tegen Roda JC. Voor trainer Bas Sibum is het een terugkeer op de Oude Meerdijk. Hij doorliep er de jeugdopleiding, haalde het eerste, werd verkocht aan Twente en keerde er later weer terug als trainer. Lees hier wat Sibum verwacht van de krachtmeting met zijn oude club.

De ploeg van trainer Fred Grim kan bij winst in punten gelijk komen met Roda JC. Dan moet FC Emmen in ieder geval tot en met de 90ste minuut scherp blijven. De mannen van Grim gaven vorige week een overwinning in de slotfase weg aan FC Eindhoven. De wedstrijd van vanavond begint om 20:00 uur en is te volgen via ons liveblog en op Radio Drenthe.