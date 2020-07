Corona vraagt om creativiteit van Drentse ondernemers deze zomer

Corona brengt nieuwe initiatieven naar Drenthe, maar niet voor iedereen is het even rooskleurig.

Drukte in Drenthe

Corona brengt deze zomer mensen naar Drenthe. "Je merkt nu langzaam maar zeker dat het zomerseizoen er best wel goed uitziet. We verwachten heel veel nieuwe gasten die we normaal niet naar Drenthe zouden komen en dat zou een voordeel kunnen zijn", vertelt Astrid Crum van Marketing Drenthe in de RTV Drenthe-talkshow Corona in Drenthe.

Veel mensen boeken een buitenlandvakantie om. Waarom Drenthe dan zo populair is, daar heeft Crum wel een idee over: "Mensen zijn op zoek naar ruimte, en willen niet de drukte en de massa opzoeken. En waar kan dat beter dan in de noordelijke provincies, onder andere in Drenthe. Daarnaast denk ik dat het komt doordat we de afgelopen periode intensief campagne hebben gevoerd." Zo heeft Marketing Drenthe meer campagne gevoerd in de rest van Nederland om mensen naar Drenthe te halen. Een voordeel ook voor de toekomst. Crum: "Zeker als we ze vast kunnen houden voor de aankomende jaren."

Bang voor groepen

Dat klinkt als een positieve zomer, maar dat is niet voor iedereen zo. Want mensen vinden het spannend om in een groep samen te komen. Dat merkt Roel-Poppe Lubbers, eigenaar van de groepsaccommodatie Boerhaarshoeve. "Wat wij normaal doen is groepen bijeen brengen. Maar door corona is dat uit den boze. We hebben te maken met angst, de boekingen blijven uit, terwijl wij wel een sector zijn die het moet hebben van boekingen ver van te voren." Dus stroomden de annuleringen binnen. En komt er niet heel veel bij.

Lubbers ziet ook bij collega's dat er alternatieven gezocht worden. "Er zijn collega's die zich vooral focussen op families. Dan ga je kamers verhuren. Een aantal accommodaties organiseren een zomerkamp, maar dan wel met minder kinderen. Een andere collega heeft een camping en neemt het sportveld nu ook mee als camping."

Maar hiermee redden ze het niet. "Ons eerste hoogseizoen begint in april en duurt tot en met juli. Het tweede hoogseizoen begint dan in augustus en september. Daarmee bouwen wij een buffer op voor de wintermaanden. Maar die buffer gaan we dit jaar niet opbouwen, dus ik voorzie problemen begin volgend jaar." Dit kan betekenen dat er geen investeringen gedaan worden, maar ook kan het een faillissement betekenen of stoppen met de groepsaccommodatie.

Andere alternatieven

Net als Roel-Poppe Lubbers is Bjorn van der Veen van het Boerenrockfestival op zoek geweest naar alternatieven. Hij begon op het terrein een enorm terras voor 250 personen. Maar ook hier moet anderhalve meter afstand gehouden worden. Hoe doe je dat op een terras, als Mooi Wark optreedt en mensen wat biertjes op hebben? "Het is ontzettend lastig voor ons als organisatie, maar ook voor de bezoekers,'' vertelt Van der Veen. "Het zit in onze aard om gezellig een biertje te drinken, je hebt muziek, je slaat elkaar een keer op de schouder. Dat kan gewoon niet en daar moet je wel heel goed op toezien."

