Tot vijf jaar cel voor uitbuiting en mishandelingen in drugsmilieu

Een 46-jarige oud-Assenaar is voor het seksueel uitbuiten van een vrouw, meerdere mishandelingen en drugshandel veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar. Tegen de man was acht jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De straf valt lager uit, omdat de rechter minder strafbare feiten bewezen vindt. De man is onder meer voor verkrachting vrijgesproken. Een tbs met dwangverpleging vindt de rechter in zijn geval buitenproportioneel. De reeks feiten waarvoor hij nu wel is veroordeeld speelden zich af in de periode van 2019 tot en met 2022 in Assen, waar de man destijds woonde. Hij zit nog vast, maar heeft inmiddels een adres in Huizen.

Gedwongen prostitutie

Een jonge vrouw stapte in april 2021 naar de politie. Ze werd door een 35-jarige man uit Assen gedwongen tot prostitutie. De 46-jarige zou ook een tijdlang hebben geprofiteerd van haar seksdiensten. De dertige werd vrijgesproken van seksuele uitbuiting. In de zaak tegen de veertiger was voldoende bewijs dat de man haar dwong tot prostitutie. De jonge vrouw was terecht gekomen in de drugswereld en kwam onder de hoede van de veertiger.

Toen hij erachter kwam dat ze geld verdiende met seks, dwong hij haar voor hem te werken. Dit ging gepaard met geweld. De rechter vindt dat de oud-Assenaar alleen uit was op geld voor zijn drugsverslaving. De 35-jarige Assenaar is wel voor drugshandel veroordeeld tot 360 dagen cel, waarvan 105 dagen voorwaardelijk. Tegen hem was twintig maanden cel geëist. Een 27-jarige vrouw uit Assen werd voor haar betrokkenheid in de verkrachting van een andere vrouw vrijgesproken. Er was 15 maanden geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk.

Langere celstraf