Emotionele René Karst verrast met gouden plaat

Zanger René Karst uit Hoogeveen is verrast met een gouden plaat voor zijn megahit Atje voor de sfeer. Die kreeg hij tijdens een optreden in De 538 Ochtendshow van Frank Dane. Karst dacht dat hij vanwege een jubileum van een onderdeel van Radio 538 kwam, maar werd Karst compleet verrast met de gouden plaat.

Karst zijn hit is 9 miljoen keer gestreamt. Bij het in ontvangst nemen van de prijs was Karst zichtbaar geëmotioneerd en overdonderd. "Negen miljoen is best wel een flink aantal. Je hoopt met elk liedje dat je maakt dat het succesvol wordt. Maar dit heeft alles en iedereen enorm overtroffen."

Geen makkelijke periode

Karst heeft het de afgelopen tijd niet makkelijk gehad. Zo werd hij opgenomen in het ziekenhuis met corona. Via Facebook riep hij toen mensen op om de ziekte serieus te nemen. Daarna ging ook zijn auto nog eens in vlammen op.

Karst kijkt nu uit naar de toekomst en hoopt snel weer op te treden. Zijn eerste optreden is volgende week tijdens een megapiratenfestijn net over de grens met Duitsland.

René Karst - Atje Voor De Sfeer

Lees ook: