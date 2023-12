Olieslaan op Nederlandse erfgoedlijst: 'Blijdschap, maar ook werk aan de winkel'

Het ambacht van olieslager is toegevoegd aan de lijst van Nederlands immaterieel erfgoed. Het verzoek van initiatiefnemer Marja Schetsberg van olie- en korenmolen Woldzigt in Roderwolde is toegekend door het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland.

"Uiteraard waren wij er blij mee", vertelt Schetsberg, die bij de aanvraag hulp kreeg van Noordmolen Twickel en Oliemolen Eerbeek. "Vorige week kon ik eindelijk vertellen dat we zijn toegelaten. Het is erkenning van de ambacht."

In Drenthe zijn nog twee overgebleven oliemolens. Naast Woldzigt in Roderwolde is dat De Wachter in Zuidlaren. In totaal zijn er nog 19 oliemolens in Nederland te vinden.

Werk aan de winkel

Volgens Schetsberg betekent de toekenning dat er nu echt werk aan de winkel is. "We moeten er voor zorgen dat er genoeg vrijwilligers bij het ambacht betrokken blijven. En ook dat jongeren in aanraking komen met het olieslaan."

"We moeten nu bezig gaan met de toekomst. De aanvraag hebben we vooral met zijn drieën gedaan, maar nu gaan we er meer partijen bij betrekken."

Schetsberg gaat eerst een plan van aanpak op papier zetten om het ambacht van olieslager te promoten. In de komende maanden wil ze bij de molen in Roderwolde, waar ze in het bestuur zit, nog een moment aangrijpen om stil te staan bij deze erkenning.

Olieslaan

Olieslager Mans Harms vertelde eerder bij RTV Drenthe hij het uniek vindt om bij de molen in Roderwolde te werken. "De techniek is heel eenvoudig en bestaat al honderden jaren. Cultuurhistorie en techniek komen hier samen en als je daar ook maar enigszins gevoel voor hebt, dan ben je verkocht."