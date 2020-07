'Hopelijk zorgt dit lintje voor meer begrip voor gehandicapten'

De zorglocatie heeft flink uitgepakt met een grote versierde partytent in de tuin. Vrienden en familie van Hendriks zijn erbij en zelfs zijn favoriete koekjes liggen klaar. Hendriks vindt het geweldig dat er zoveel mensen bij zijn. "Het gebeurt niet iedereen dat de burgemeester op visite komt."

Dat is de afspraak die op 24 april gemaakt werd, via de videochat tussen burgemeester Roger de Groot en Hendriks. Toen was het nog een verrassing dat de 61-jarige Zuidwoldenaar een lintje zou ontvangen. Vandaag krijgt hij daadwerkelijk zijn lintje en komt de burgemeester op de koffie.

Belangrijk lintje

Hendriks is erg trots op zijn lintje en weet dat het een bijzondere uitreiking is. "Ik vind het een unieke situatie. Eindelijk wordt de kloof tussen gehandicapten en niet-gehandicapten ietsje gedicht. Er zijn heel gehandicapten die meer kunnen dan de meeste mensen denken. Ik vind het goed dat dit gebeurt. Niet voor mezelf, maar dit is een opstapje naar meer begrip tussen gehandicapten en niet-gehandicapten."

Veel vrijwilligerswerk

Hendriks heeft zijn lintje onder andere te danken aan zijn verdiensten in de woonraad van de zorglocatie en zijn inspanningen voor het dorp Uffelte. Al meer dan twintig jaar vertegenwoordigt hij zijn medebewoners en verzamelt hij alle publicaties over Uffelte. Dorpsbelang Uffelte gaat hier een historisch naslagwerk van maken. Daarnaast houdt Hendriks standen en uitslagen van de voetbalclub SV Uffelte bij. Alles op vrijwillige basis en dat kost veel inspanning voor iemand met een psychiatrische beperking.

De aanvrager wint

Dat viel medebewoonster Geraldien van Dijk op en dankzij haar aanvraag is Jacob Hendriks nu onderscheiden, maar dat ging niet vanzelf. Er geldt een strenge selectie en de aanvraag werd meerdere keren afgewezen, omdat de activiteiten niet genoeg bijdroegen aan de maatschappij en de tijd die erin zat niet genoeg was. Uiteindelijk is de gesteldheid van Hendriks in de overweging meegenomen en is na ruim 2,5 jaar de aanvraag dan goedgekeurd.

Burgemeester De Groot vindt dit een belangrijk lintje. "Het is goed dat ook mensen met een beperking in aanmerking komen, door het vele werk dat ze gedaan hebben. Wat meneer Hendriks allemaal voor de zorginstelling en voor Uffelte gedaan heeft is oprecht fantastisch."

Niet naast zijn schoenen lopen

Hendriks zelf geniet met volle teugen van het moment, maar blijft er ook nuchter onder. "Het overkomt je en ik loop er niet voor weg. Ik zit immers in een rolstoel", grapt hij. En op de vraag of hij vanavond naar zichzelf op televisie gaat kijken, antwoordt hij: "Misschien één keer, meer niet hoor."