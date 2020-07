Hortensia's in de voortuin, maar problemen Mercuriushof niet voorbij

De voor- en achtertuinen van zes nieuwe hofwoningen aan de Dr. Schaepmanstraat in Assen die moesten worden afgegraven, liggen er weer netjes bij. Zeven weken is bouwbedrijf Geveke bezig geweest met het afgraven van de vervuilde grond en het opnieuw aanleggen van de tuinen, maar de problemen zijn nog niet voorbij.

Eind vorig jaar kregen buurtbewoners te horen dat hun tuinen op vervuilde grond zijn aangelegd. In het verleden lag op die locatie een gemeentelijke vuilstort. De grond in de directe omgeving is bij de bouw van het Mercuriuscomplex gecontroleerd en waar nodig gesaneerd. Maar bij het verplaatsen van grond is er per ongeluk vuile aarde teruggestort op de plek van de tuinen van de Dr. Schaepmanstraat. Om de grond alsnog te saneren, moesten vier voor- en zes achtertuinen én het troittoir compleet afgegraven worden.

Tuin is goed, maar wel problemen

Bewoners zijn positief over het eindresultaat. Medewerkers van Geveke hebben de voor- en achtertuinen in dezelfde staat opgeleverd. Over het proces is niet iedereen te spreken. Drie weken zou het afgraven en opnieuw aanleggen duren, maar dat werden er uiteindelijk zeven. Het probleem van de vervuilde grond is inmiddels opgelost, maar dat betekent niet dat alle problemen rondom de tuinen verleden tijd zijn.

Volgens buurtbewoner Erik van Houten speelt er een zaak tussen advocaten van Geveke en de vereniging van eigenaren (vve) van het Mercuriushof. Het voetpad naar de achtertuinen is volgens Van Houten zeven centimeter te laag aangelegd, wat voor wateroverlast zorgde. De achtertuinen en het voetpad moeten volgens de buurtbewoner op dezelfde hoogte liggen. Secretaris Jaap de Rooij van de vve bevestigt dat er nog steeds problemen zijn met het bouwbedrijf. "De wateroverlast in de tuinen is opgelost, maar het voetpad loopt nog wel onder water. Acht maanden later dan gepland is het gebied nog steeds niet officieel opgeleverd", vertelt De Rooij.

Geveke heeft in plaats van het voetpad op te hogen gekozen om de schuren in de achtertuinen van een hogere vloer te voorzien. Dat heeft de wateroverlast in de schuurtjes verholpen, maar dat geldt niet voor het voetpad. "Met het verhogen van de vloer heeft Geveke in principe toegegeven dat er een fout is gemaakt. Maar tijdens de sanering weigerden ze het pad te verhogen. Wij willen gewoon graag een structurele oplossing", zegt De Rooij.

'Rare situatie'

Buurtbewoner Van Houten zegt niet te begrijpen dat Geveke het probleem van het voetpad niet direct heeft opgelost tijdens het saneren van de grond. "We hebben ze er regelmatig op gewezen, maar uiteindelijk kozen ze voor de oplossing met de schuurtjes. Het is nu een rare situatie want we zijn tevreden met de kwaliteit, maar hebben liever ook niet dat de vve op termijn bij ons komt aankloppen voor een bijdrage omdat er problemen zijn met de afwatering omdat het voetpad niet goed ligt", zegt Van Houten.

Behalve het probleem met het te lage voetpad is volgens vve-secretaris De Rooij ook de erfgrens nog niet bepaald. En zo waren er nog meer zaken volgens de vve aanvankelijk niet in orde. De Rooij: "De woningen werden vorig jaar juli opgeleverd, de appartementencomplexen in oktober en november. Maar toen was het gemeenschappelijke gedeelte nog een grote bouwput. De riolering en de bestrating moesten toen nog worden aangelegd."

Volgende week komen de bewoners, Geveke en de gemeente Assen samen op het gemeentehuis om het proces en de bestaande problemen te bespreken. Van Houten wil het dan ook met het bouwbedrijf en de gemeente hebben over compensatie voor de overlast en de gebrekkige communicatie. "We willen graag een redelijke compensatie. Het stadium van een bloemetje of een cadeaubon zijn we gepasseerd."

Bouwbedrijf Geveke was niet bereikbaar voor een reactie.

