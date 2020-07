Vraag naar Drentse recreatiewoningen neemt toe

Drentse recreatiewoningen zijn in trek. In 2019 werden er tien procent meer verkocht dan een jaar eerder. Het beschikbare aanbod neemt af dus dreigen te prijzen te stijgen.

Landelijk werden er in 2019 ruim vijf procent minder recreatiewoningen verkocht, maar in Drenthe steeg het aantal juist met tien procent na een dipje in 2018. "Belangrijkste oorzaak is dat er in deze regio simpelweg veel te kiezen valt", verklaart de Nederlandse Vereniging voor Makelaars in het jaaroverzicht over recreatiewoningverkoop. "Er is veel recreatief aanbod beschikbaar, zodat er ook veel transacties gerealiseerd worden. Het gaat hier vaak om bestaande woningen, die door de kopers opgeknapt worden."

Prijzen

Deze 'opknappers' zorgen er deels voor dat prijzen van de woningen in Drenthe gemiddeld lager liggen dan in de rest van Nederland. Recreatiewoningen op de Waddeneilanden zijn het duurst in Nederland, met een gemiddelde prijs van bijna 3000 euro per vierkante meter. Zeeland volgt op de voet. In Drenthe betaal je nog niet de helft, voor minder dan 1500 euro per vierkante meter behoort de provincie tot de goedkoopste regio's voor vakantiehuizen. De waarde van de aangeboden huizen bleef gelijk.

Wel steeg het betaalde bedrag per transactie in 2019 met zo'n zeven procent ten opzichte van een jaar eerder. Dat wijst erop dat er vooral woningen in een duurder segment zijn verkocht, maar een verklaring kan de NVM hiervoor niet geven. Uit de cijfers blijkt verder dat ook in Drenthe de krapte op de markt toeneemt. Het aanbod in Drenthe loopt steeds verder terug. Waren er in 2018 nog bijna 400 recreatiewoningen beschikbaar, in 2020 zijn dat er nog 250.

Topdrukte in 2020

Bart Fehse van Fehse Makelaardij in Havelte verwacht dat de prijzen verder zullen stijgen. Hij ziet dat de vraag, net als op de reguliere woningmarkt, ontzettend is toegenomen de afgelopen periode. "De rente op de bank is laag en het is mede door corona een onzekere tijd op de beurzen. Veel mensen investeren daardoor in stenen, het behoudt zijn waarde", vertelt hij.

De kopers hebben over het algemeen een flink vermogen. "Op de bank krijg je nul procent rente of moet je zelfs betalen", weet Fehse. Dat door de toenemende vraag de prijzen stijgen en dat het rendement minder is, maakt volgens Fehse dan weinig uit. "Het gaat om mensen die al centjes hebben, of het rendement dan vier of vijf procent is boeit ze minder. Het is altijd nog meer dan op de bank."

Andere kopers

Het zijn volgens Fehse overigens niet alleen kopers die puur op het rendement gericht zijn die in Drentse woningen investeren. "Mensen zien het als belegging, maar willen ze ook voor eigen gebruik. Kopers die voor eigen gebruik kopen, malen niet om het rendement."

De huidige situatie zal voor nog meer interesse zorgen, verwacht Fehse. "Door corona hebben veel mensen gezien dat er meer tussen hemel en aarde is dan alleen werk. Het is goed vertoeven in Drenthe en nu reizen naar het buitenland wordt afgeraden gaan ze hiernaar kijken."