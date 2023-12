Een automobilist is gisteravond laat tegen een boom gereden. Dat gebeurde op de Fluitenbergseweg, in de buurt van het dorp Fluitenberg.

Volgens een omstander raakte de bestuurder lichtgewond. Of de persoon meeging naar het ziekenhuis, is niet bekend.

De auto, met name de voorzijde, ligt volledig in de kreukels. Een berger is opgeroepen om het voertuig af te voeren.