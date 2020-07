Basisschool in Darp gaat mogelijk voorgoed dicht

De toekomst van basisschool De Veldwikke in Darp is onzeker. Vanwege een teruglopend aantal leerlingen kijkt de school naar een fusie om levensvatbaar te blijven. Hiermee zal de enige basisschool in het dorp na schooljaar 2020-2021 mogelijk verdwijnen. Dat zegt Jeroen Overbeek van de medezeggenschapsraad tegen RTV Drenthe.

Overbeek betreurt het dat de school in de toekomst mogelijk dichtgaat. "Maar we moeten wel realistisch zijn. We hebben qua in- en uitstroom van leerlingen een dusdanig aantal leerlingen, dat je onder de wettelijke minimumnorm komt."

Daarom worden er voorbereidingen getroffen voor een fusie met basisschool De Bosrank in Havelte. Beide scholen vallen onder dezelfde koepel, Talent Westerveld, en hebben ook dezelfde directeur.

Teruglopend leerlingenaantal

Het dorp met grofweg zeshonderd inwoners heeft al langere tijd last van een terugloop van leerlingen. Komend schooljaar is er geen nieuwe instroom in groep 1 terwijl er vijf leerlingen vertrekken uit groep 8. In leerjaar 2020-2021 telt de school tussen de vijftien en achttien leerlingen. "Dat is gewoon te weinig", zegt Overbeek, die een mogelijke sluiting van de school een groot verlies vindt.

Twee jaar geleden vertrok de peuterspeelzaal ook al uit het dorp. "Toen hadden we ook al bedacht dat die sluiting invloed kan hebben op ons leerlingenaantal. Want te weinig kinderen op de peuterspeelzaal zegt ook veel over de toeloop naar deze school."