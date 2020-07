Assense 'per ongeluk' beste amateurkunstenaar van Drenthe

Ilana de Boer (26) uit Assen is dinsdag uitgeroepen tot beste amateurkunstenaar van Drenthe. Ze zegt dat ze verrast was toen ze het hoorde. "Ik zag mijn schilderijen op het scherm en toen dacht ik: 'hé, dat zijn mijn werken. Ik heb gewonnen."

Ze is de Drentse winnaar in de wedstrijd 'Maak de Zomer!' van iktoon. Lang wist De Boer niet dat schilderen iets voor haar was. Pas op de dagbesteding - jaren na een ongeluk - nam ze het penseel ter hand.

Hersenletsel

Het is 30 mei 2014. "Ik moest een paard van een vrachtwagen halen en toen ben ik door het paard van de laadklep afgeduwd", vertelt De Boer. "Toen ben ik op mijn hoofd gevallen en daar heb ik hersenletsel aan overgehouden."

"Alles viel weg en ik had geen doel meer in het leven", zegt De Boer, die ook over haar leven met hersenletsel blogt. Ze zegt dat ze daardoor overgevoelig is voor licht en geluid, dat ze constant moe is en geheugenproblemen heeft. "Ik kan bijvoorbeeld niet werken of mijn opleiding afmaken. Ik kan ook niet zomaar op vakantie."

Iets heel nieuws

Ongeveer twee jaar na de bewuste meidag kon De Boer naar een dagbesteding voor mensen met hersenletsel in Norg. Daar vond ze 'lotgenoten'. Hoewel ze in het begin niet enthousiast was - "Dat is toch voor afgeschreven mensen?" - is ze nu positief. "Het is een heel fijne plek en de sfeer is er goed. Je kan er lekker met kunst bezig zijn."

Onder begeleiding begon ze op de dagbesteding met schilderen en boetseren. Ze wist niet dat ze er goed in was. Sterker nog, met kunst bezig zijn leek haar eerst niet zoveel aan. "Ik riep zelfs toen ik daarheen moest dat ik helemaal niet creatief was", zegt De Boer.

Kleur je wereld

Weer jaren later is ze dus uitgeroepen tot beste amateurkunstenaar van Drenthe. Ze won met twee schilderijen van 70 x 90 centimeter, genaamd Kleur je wereld. Een meisje dat ze kent heeft model gestaan voor de kunstwerken. "Ik vond haar heel mooi en vroeg of ze een keer voor mij wilde zitten", vertelt De Boer.

Als prijs biedt Stichting Kunst & Cultuur haar tentoonstellingsruimte aan in januari. Dat smaakt naar meer. "Op het gebied van kunst kan ik me ontwikkelen", zegt De Boer. "Als ik mijn eigen geld ermee zou verdienen, dan zou het wel een droom voor me zijn die uitkomt."

Of ze het vreemd vindt dat iets negatiefs, zo positief kan uitvallen? "Ja, heel bijzonder", antwoordt De Boer. "Ik zou natuurlijk heel graag gezond willen zijn, maar ik ben dankbaar voor de leuke dingen die ik nu meemaak."