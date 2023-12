Openbaar fruit in Westerbork: 'Dit smaakt zeker naar meer'

Westerbork kan en moet duurzamer. Dat vinden althans de leden van Duurzaam Westerbork. Dat platform wil de biodiversiteit binnen Westerbork vergroten. Voor een boomplantdag op een druilerige middag melden zich tientallen vrijwilligers. "Super toch!", glundert Janette Kinds. "Dit is geweldig, ik ben hier heel trots op."

Kinds zit in de werkgroep Voedsel en Natuur. "Wij zijn een fruittuin aan het maken. We willen bijdragen aan meer biodiversiteit."

"Het wordt een openbaar plantsoen dus iedereen mag hier komen om fruit te plukken. We verwachten dat over zo'n twee jaar het eerste fruit te plukken is."