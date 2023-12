Nachttrein Arriva naar Schiphol (met stop in Assen) rijdt ook volgend jaar

Twee lijnen

Niet alleen het traject Groningen - Schiphol wordt in 2024 doorgezet. Dat geldt ook voor de nachttrein tussen Maastricht en de luchthaven. De twee treinen vertrekken na middernacht uit beide steden. Vanaf daar rijden de treinen in de vroege zaterdagochtend weer in de richting van de twee provinciehoofdsteden.

De eerste Arriva-nachttrein tussen Maastricht en Schiphol vertrok in de nacht van 16 op 17 december vorig jaar. De wekelijkse nachtverbinding tussen Groningen en Schiphol ging ongeveer een maand later van start.

Een tientje

Volgens Arriva weten mensen de verbinding vooral goed te vinden na een nachtdienst of een stapavond. Hetzelfde geldt voor mensen die een vroege vlucht moeten halen op Schiphol of vanaf het vliegveld in Eindhoven. De trein tussen Maastricht en Schiphol stopt ook in die Brabantse stad.