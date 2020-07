C+B Museum op eerste openingsdag gelijk weer drukbezocht

Museums mogen al ruim een maand open, maar in Grolloo deden de vrijwilligers het rustig aan. "We zijn niet gelijk open gegaan maar hebben de afgelopen maand vooral gekeken hoe we nu veilig open konden gaan. Zo hebben we in samenwerking met Café Hofsteenge een reserveringssysteem opgezet. Mensen kunnen daar reserveren zodat we ons goed aan de veiligheidsmaatregelen kunnen houden. We kunnen maximaal tien bezoekers verwelkomen in het museum en dankzij reservering verloopt dat soepel. Niet alleen het team, maar ook de toeristen zijn blij dat we weer open zijn", vertelt Koert Broersma namens het museum.

Bezoekers uit heel Nederland

Vanuit het hele land kwamen er weer bezoekers naar Grolloo om de geschiedenis van de Drentse bluesband te bewonderen. "We komen uit Amsterdam. Afgelopen maanden hebben we weinig kunnen ondernemen en we hadden altijd al het idee om hier eens naartoe te gaan. We zagen dat het museum weer open was in de weekenden dus vandaar dat we gezellig een dagje naar Drenthe zijn gegaan vandaag", vertelt een dame uit de hoofdstad.