Rikus Jager geraakt bij terugblik op wolf in Wapse: 'De onzekerheid knaagt aan ons'

Hij noemt het het absolute dieptepunt in zijn dertien jaar als burgemeester van de gemeente Westerveld. "We praten nog steeds over de wolf zonder te kijken naar een oplossing. Zo laten wij de wereld nog steeds polariseren rondom dit onderwerp", aldus Rikus Jager (69).

Begin juli haalde Jager het landelijke nieuws nadat hij als burgemeester opdracht had gegevens om een wolf af te laten schieten in Wapse. Hij was de eerste en tot nu toe de enige burgemeester die dit besluit heeft genomen. Het dier had een schapenhouder in Wapse gebeten. Meerdere dierenorganisaties deden vervolgens aangifte tegen de mensen die betrokken waren bij de dood van de wolf, onder wie de burgemeester.

Onderzoek loopt

Veel kan Jager niet zeggen over zijn ervaringen, want het strafrechtelijk onderzoek loopt nog. "Maar als met denkt dat wij daar voor onze lol een wolf overhoop hebben geschoten, want zo wordt er bijna over gepraat, dat is onzin."

Het feit dat er nog steeds niks duidelijk is over de aanpak van de wolf, houdt Jager nog steeds bezig. "Hoe gaan we er mee om? Zolang er nog niks zeker is, zijn we dan nog in staat om een adequate beslissing te nemen? Want de wolf in 100 procent beschermd."

Bedreigingen

Ook op persoonlijk vlak heeft de kwestie impact gehad op de betrokkenen in Wapse. Jager merkt dit zelf ook op. "Als je naar de teksten op social media kijkt, zijn deze niet bepaald vriendelijk, op zijn zachtst gezegd", zegt de burgemeester.

Zelfs de dochter van een van de betrokkenen heeft bedreigingen ontvangen en Jager is zichtbaar geraakt wanneer het hier over gaat. "Absurd. Dat je mensen die er totaal niks mee te maken hebben er ook bij betrekt, zeker als het gaat om kinderen."