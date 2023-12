Bewakingsdrones steeds vaker ingezet als 'alarmsysteem' voor beveiligers

Egbert Zweers van Omni Drones Security uit Assen heeft steeds meer proeven met zijn bewakingsdrones. En nieuwe Europese wetgeving heeft de inzet van deze drones nog aantrekkelijker gemaakt. "Wij waren altijd gewend dat de drone en de piloot bij elkaar moeten zijn, de piloot was altijd verplicht om de drone in het zicht te hebben." Maar deze regels zijn gewijzigd. "Wij kunnen nu een drone aandrijven via een box op het terrein, die vanuit een centraal punt wordt aangestuurd."

Aanvulling

De kans om inbrekers in de kraag te vatten is met het gebruik van drones ook groter, denkt Kerssies. "Wij hebben een snellere responstijd. Zonder drone komen wij aan en is het hekwerk al stuk. De drone heeft livebeelden en wij hebben meer kans om in samenwerking met de meldkamer van de politie de inbrekers in te sluiten."