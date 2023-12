Carbidknallers gaan voor Nederlandse titel in Tiendeveen

Zie het als een mix van korfbal, darten en een oudejaarstraditie. Het is geen vuurpijlgooien en het is ook geen oliebalsport. Het is carbiddarten.

In Tiendeveen is deze middag het Nederlands kampioenschap. Voor de twaalfde keer. Robert Mulderij, namens de organisatie: "Vorig jaar was het voor eerst sinds corona weer. Toen was het weer iets mooier, maar wel veel kouder dan nu." Uit de grijze lucht miezert het de hele dag door op het sportveld in Tiendeveen.