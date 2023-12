Veel belangstelling voor Charles Dickens kerstmarkt in Asserbos

De kerstmarkt in de sfeer van Charles Dickens in het Buitentheater Tivoli in het Asserbos is vandaag goed bezocht. "We hebben de bezoekers niet geteld, maar mijn indruk is dat er meer mensen waren dan vorig jaar", zegt Antoinette ter Haar van Theatergroep Maria in Campis, de initiatiefnemer.

Vorig jaar werd de Charles Dickens kerstmarkt voor de eerste keer gehouden. De organisatoren hadden zoiets van: och, we zien wel. "We waren toen compleet overdonderd dat er 2.000 bezoekers kwamen. Dus hebben we het dit jaar nog groter aangepakt. Met meer bands en meer stands", aldus Ter Haar.

Verschillende kostuums

Ongeveer vijftien leden van de theatergroep liepen in kleding in Charles Dickensstijl. "Er zijn heel mooie kostuums bij. Dat zijn de welgestelden. Zelf ben ik een dienstmeid. En er is ook een zwerver bij die maar een been heeft", lacht ze. De zwerver probeert zijn handen te warmen aan een waxinelichtje. Om van binnen warm te worden neemt die af en toe een slokje Glühwein.

Bezoekers zijn enthousiast. "In Deventer had ik al eens de Charles Dickens kerstmarkt. Leuk dat het nu ook hier in Assen is", zegt een vrouw. Een man met een jongetje op de arm vindt de muziek heel mooi. Zijn zoon heeft een kerststukje gemaakt.

Nieuw toneelstuk