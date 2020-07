Zes boeren bekeurd voor snelwegblokkade bij Hoogeveen

De opstopping begon rond 22.00 uur en was een uur later weer voorbij. Voor zover bekend is niemand aangehouden. De politie had de mobiele eenheid standby staan aan De Stroom, maar inzet was niet nodig.

Ook in Friesland en Groningen gingen boeren de weg op. De boeren protesteren tegen het veevoerbeleid van het kabinet. Minister Carola Schouten van Landbouw wil dat boeren het eiwitgehalte in veevoer verlagen. Die verlaging moet leiden tot minder stikstofuitstoot, waardoor er weer meer gebouwd mag worden. Boeren zeggen juist dat de samenstelling van voer maatwerk is en dat opgelegd eiwitbeleid schadelijk kan zijn voor de gezondheid van dieren.