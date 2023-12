Natuurman Joop Verburg mag zichzelf vanaf nu Ridder noemen

In de Boerhoorn in Zuidwolde werd het 50-jarig bestaan gevierd van de Natuurvereniging, samen met het 40-jarig bestaan van de Vlinderstichting. Voorzitter Verburg werd verrast met de aanwezigheid van vrienden en familie en burgemeester Nieuwenhuizen van De Wolden die hem de koninklijke onderscheiding opspeldde.

34 jaar in het bestuur

"Mede door Joop is er veel bereikt en is de bewustwording vergroot als het gaat om natuurbeheer in de gemeente de Wolden maar ook regionaal. Ook zijn enthousiasme heeft veel volwassenen en kinderen geïnspireerd en daardoor is de natuurvereniging flink gegroeid in ledenaantal. Binnen de vereniging heeft hij de nodige werkgroepen opgezet op de diverse specialismen", meldt de Natuurverenging Zuidwolde.