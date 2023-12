Honderd jaar fanfare in Emmen, Laus Deo krijgt Koninklijke Erepenning

De tweede uitvoering van Scrooge Theaterspektakel in het Atlas Theater in Emmen veranderde voor muziekvereniging Laus Deo in een koninklijke avond. Uit handen van de commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma kreeg de muziekvereniging in Emmen de Koninklijke Erepenning.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden uitgereikt aan verenigingen, stichtingen of instellingen. Volgens de provincie krijgt de vereniging de onderscheiding vanwege het 100-jarig bestaan en vanwege de bijzondere plaats die Laus Deo inneemt in Emmen en omgeving.