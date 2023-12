Auto belandt tegen boom bij Wezup, bestuurder spoorloos

Een auto is gisteravond op de Wezuperstraat in Wezup tegen een boom gereden. De bestuurder ging er na het ongeluk vandoor.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. Het lijkt er op dat er geen andere voertuigen bij betrokken waren.

Volgens de politie is de automobilist nog altijd niet gevonden. In de auto zijn geen sporen gevonden van eventuele verwondingen. De zwaar beschadigde auto is afgesleept. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.