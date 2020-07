De Week van Drenthe: sportscholen open en deadline geluidswal Spier

Onenigheid tussen inwoners van Eelde en de gemeente Tynaarlo over het fietspad aan de Hoofdweg: de inwoners voelen zich niet gehoord in de plannen voor aanpak van het fietspad. "Dat voelt gewoon niet goed. Wij wonen aan de Hoofdweg. Wij willen een weg die veilig is en er mooi uitziet", zegt Hoofdweg-bewoner Jan Spiekhout. Een actiegroep stuurde de gemeenteraad een brief met punten die zij belangrijk vinden. Volgens de groep maken de plannen van de gemeente de route niet veiliger

Geluidswal Spier

Het volgende hoofdstuk in de soap rond de geluidswal aan de A28 in Spier werd afgelopen week geschreven. De gemeente heeft de aannemer opdracht gegeven om het stenen gedeelte van de wal helemaal te verwijderen, nadat anderhalf jaar geleden een ingestort gedeelte al werd verwijderd. Uit nieuw onderzoek blijkt het restant van de muur niet veilig, de aannemer kreeg een week om de muur te verwijderen, anders zou de gemeente zelf een sloopbedrijf zoeken en de rekening naar de aannemer sturen.

Naar de sportschool

Na drieënhalve maand gingen de sportscholen op woensdag weer open. Vanwege de coronamaatregelen moesten de sportscholen hun deuren gesloten houden. In De Wijk was Carla er vroeg bij en ze heeft niet alleen het bewegen gemist. "De sportschool heeft ook een sociale functie. Je komt je leeftijdgenoten tegen, je praat met elkaar, je kent elkaars verhalen. dat heb ik heel erg gemist. Dus ik ben ontzettend blij dat het weer open is."

Ook wellness resorts mogen sinds woensdag weer klanten ontvangen.

Zaak Ubbena

De rechters die de rechtszaak rond de dood van de 3-jarige Sven behandelen, willen meer informatie over de geestelijke gesteldheid van de vader. In december overleed de peuter nadat hij in het water van het Noord-Willemskanaal bij Ubbena was beland. Vader Paul den B. wordt verdacht van doodslag, maar rapporten van een psycholoog en psychiater kwamen laat binnen, waardoor de rechtbank zich onvoldoende geïnformeerd voelt en dus wordt de rechtszaak later afgerond.

Laatste schooldag

Een feestelijk slot van een roerig schooljaar in Beilen. Op basisschool GA de Ridder werd de zomervakantie met allerlei activiteiten ingeluid. Juf Ellen Oosting is blij dat na de coronacrisis in gezamenlijkheid het jaar kon worden afgesloten. "Je hebt een heel schooljaar met de kinderen erop zitten en dan is die afsluiting wel heel bijzonder altijd."

Lees ook:

Maandag



Het slechtste fietspad in Drenthe, geparkeerde auto's die de doorgang blokkeren en weinig veilige oversteekpunten. De Hoofdweg in Eelde moet veranderen.



Quote Fabio Lamanna - omwonende



Dinsdag



De gemeente Midden-Drenthe wil dat de geluidswal in Spier wordt afgebroken. En daar wordt vaart achter gezet...



Quote Jan van der Heide - Dorpsbelangen Spier



Woensdag



Ze hebben er door de Coronacrisis even op moeten wachten, maar sinds woensdag mogen sportscholen en sauna's weer open.



Quote Carla Pinas - sporter



Donderdag



Geen strafeis donderdag in de zaak van de Utrechter die wordt verdacht van doodslag op zijn zoon. Het 3-jarige jongetje belandde afgelopen december bij Ubbena in het koude water. Zijn vader was daarbij. Twee weken laten overleed het jongetje. De rechters willen meer informatie over de geestelijke gesteldheid van de vader.



Vrijdag



Voor basisscholen in Drenthe was het vrijdag echt de laatste schooldag. Op de G.A. De Ridderschool in Beilen werd het begin van de vakantie uitbundig gevierd...



Quote