Drie jonge Drenten opgepakt voor steekpartij bij discotheek in Lemele

De steekpartij was rond 3.15 uur aan de Dominee Berkhofweg. Volgens RTV Oost gebeurde dit in een straat naast discotheek Zaal Dijk net na sluitingstijd van de uitgaansgelegenheid. De slachtoffers zouden in de buikstreek zijn gestoken. De gewonde mannen zijn met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Vanwege de steekpartij werden twee traumahelikopters opgeroepen.

Verdachten in Ommen opgepakt

Een kwartier na de steekpartij werden de drie jonge Drenten aangehouden in Ommen, zij zaten met elkaar in een auto. In die auto werd ook een steekwapen gevonden, dat is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de rol van jongen en mannen uit Coevorden en Emmen. Wat de aanleiding is geweest voor de steekpartij, is nog niet bekend.